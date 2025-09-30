Groningse jongeren winnen Beste Film Award op Nederlands Film Festival

Foto: Stichting Common Frames

De korte film ‘Een koe vang je niet in stilte’ van jonge nieuwkomers van ISK Groningen heeft tijdens de première van de Ithaka Film Academie op het Nederlands Film Festival de Beste Film Award gewonnen. De film werd gemaakt onder begeleiding van Stichting Common Frames en producent Sander Roux.

De jury prees de productie om de oprechte dialogen, poëtische taal en de muziek die de sfeer bepaalde. De film vertelt het verhaal van een schrijver die zijn inspiratie is kwijtgeraakt en door zijn innerlijke stem wordt uitgedaagd opnieuw te gaan schrijven.

De Groningse groep nam het op tegen jongeren uit vijf andere steden. Daarnaast ging de Common Frames x Cameranu Talent Award naar Michael Kraineko en Bekemo Duresa, die beiden deelnemen aan het Talent Team van Common Frames.