Hoboïst krijgt vijfduizend euro van gemeente voor studie in Londen

Myrthe Egberink (links) met wethouder Kirsten de Wrede - Foto via Gemeente Groningen

De Groningse hoboïst Myrthe Egberink ontvangt een beurs van vijfduizend euro uit het Andrea Elkenbrachtfonds. Ze gaat met het geld een masteropleiding volgen aan het Royal College of Music in Londen.

De prijs werd maandagmiddag uitgereikt door cultuurwethouder Kirsten de Wrede tijdens de opening van het nieuwe schooljaar van het Prins Claus Conservatorium. De beurs is bedoeld voor jonge musici die na hun studie in Groningen hun talent verder willen ontwikkelen in het buitenland.

Egberink studeerde hobo aan het conservatorium in Groningen en speelde onder meer bij het Nederlands Studenten Orkest en het PRISMA Festivalorkest in Canada. Ook werkte ze mee in professionele orkesten zoals het Noord-Nederlands Orkest en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

De gemeente Groningen wil met het Andrea Elkenbrachtfonds jong talent stimuleren en meer kansen bieden voor de ontwikkeling van kunstenaars. Het fonds is vernoemd naar de Groningse pianiste en muziekdocente Andrea Elkenbracht. Zij gaf decennialang les aan de voorloper van het conservatorium. Het fonds ondersteunt afgestudeerde musici die in het buitenland verder willen studeren.