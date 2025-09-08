Groningse gaat 50 km rolschaatsen voor Epilepsiefonds

Foto: mrg.bz/h93fU4

Stadjer Marieke Horlings gaat op zaterdag 13 september geld ophalen voor het Epilepsiefonds. Dat doet ze op een bijzondere manier: ze gaat van haar huis in Groningen naar haar ouders in Nieuw-Buinen rolschaatsen.

De Groningse heeft zelf epilepsie en wil laten zien dat ze zich niet door de ziekte laat tegenhouden: “Epilepsie verstoord, maar stopt niet mijn leven”.

Ze koos voor een rit naar haar ouders, vanwege de steun die ze van hen heeft gekregen. “Altijd als ik een aanval heb gehad of te moe ben om voor mezelf te zorgen, komen zij me ophalen”, schrijft Horlings op haar inzamelingspagina.

Doel bijna bereikt

Horlings wil met de actie €2000 ophalen voor onderzoek naar een medicijn. De teller staat op dit moment op €1949. Doneren kan via deze link.