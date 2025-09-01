Groningse bloemstyliste wordt vijfde op WK Bloemschikken: ‘Dit had ik echt niet kunnen dromen’

Archieffoto (afbeelding: Franka Roenhorst)

Franka Roenhorst uit Stad heeft afgelopen weekend de vijfde plaats behaald bij de World Cup Floral Art in Den Haag. De Groningse, werkend aan de Eeldersingel in Groningen, is daarmee de hoogstgeplaatste Nederlander.

De World Cup Floral Art is het hoogste podium voor bloemdesigners en vindt eens in de vier jaar plaats. Dit jaar werd het evenement georganiseerd door de Nederlandse brancheorganisatie Koninklijke VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) in Den Haag.

‘Ik had dit echt niet kunnen dromen’

Roenhorst is erg blij met haar vijfde plek: “Ik had dit echt niet kunnen dromen”, vertelt ze aan de Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers. “Je strijdt mee op het hoogste podium en dan is uiteindelijk vijfde van de wereld een resultaat waarmee ik meer dan tevreden kan zijn.”

‘Prestatie van wereldformaat’

De Groningse streed samen met 23 internationale concurrenten. “Het behalen van de vijfde plaats in dit extreem competitieve deelnemersveld is een prestatie van wereldformaat en een enorme opsteker voor de Nederlandse bloemsierkunst”, aldus de VBW. Volgens de vereniging heeft Roenhorst de prestatie te danken aan haar originaliteit, technische perfectie en artistieke diepgang.

OOG TV maakte in het verleden een reportage met Roenhorst toen zij het NK won in 2024. Bekijk hier de video.