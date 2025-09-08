Gronings bedrijf wint prijs met robot die zieke aardappelen kan herkennen in het veld

Het winnende team van Croptiscan - Foto via Facebook

Het Groningse bedrijf Croptimal heeft de Innovation Award gewonnen op PotatoEurope, een Europese beurs rond de aardappelteelt in Lelystad. Croptimal kreeg de eerste prijs voor de ontwikkeling van de Croptiscan 9000, een selectierobot die zieke planten kan herkennen.

De selectierobot met camera’s en kunstmatige intelligentie herkent ziekten zoals Y-virus, bladrol en bacterieziekten direct in het veld. De machine markeert alle zieke aardappels. Volgens de jury is dit een innovatie waar de aardappelsector lang op heeft gewacht. Het systeem is direct toepasbaar en draagt bij aan duurzaamheid en efficiëntie.

Croptimal liet weten enorm blij te zijn met de prijs: “Trots dekt de lading niet, dit is véél meer dan dat. Wat begon als een idee aan de tekentafel, is nu werkelijkheid.”

De machine is nog niet af, maar wacht nu al internationale belangstelling. Croptimal verwacht de eerste machines in 2026 te leveren.

In de video hieronder van Nieuwe Oost zie en hoor je meer over de machine:

