Groningers kunnen meedenken met overheden over behoud van erfgoed

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer

De provincie Groningen, gemeenten en het Rijk vragen inwoners om mee te denken over het Erfgoedprogramma. Om het programma te verbeteren is er nu een korte, anonieme vragenlijst.

Erfgoedeigenaren kunnen zo laten weten wat goed gaat en wat beter kan in het Erfgoedprogramma. Dit programma beschermt en versterkt kerken, boerderijen en andere historische gebouwen in de provincie.

Sinds 2017 werken het Rijk, de provincie en de Groninger gemeenten samen om waardevol erfgoed te behouden, met daarbij extra aandacht voor gebouwen die schade hebben door aardbevingen of versterking nodig hebben.