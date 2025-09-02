Groninger verdacht van diefstal duizenden blikjes Red Bull

Foto: Sanket Sawale via Pexels

Een 49-jarige man uit Groningen zonder vaste woonplek wordt verdacht van het stelen van 5760 blikjes Red Bull uit een distributiecentrum in Peize.

De energiedrank was bestemd voor een drogisterij, stelt RTV Noord. De verdachte werkte op het terrein en zou met een heftruck pallets hebben verplaatst. Daarna zouden de blikjes in een bestelbus zijn geladen. Volgens justitie probeerde de verdachte ook eerder een palletwagen en een weegschaal weg te nemen.

De rechtszaak stond maandag gepland in Assen, maar de man kwam niet opdagen. De rechter wil hem toch zelf horen en laat een oproep naar een oud adres sturen. Wanneer de zaak opnieuw voorkomt, is nog niet duidelijk.