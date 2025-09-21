Groninger Museumnacht trekt maximum aantal deelnemers: “Opvallend jong publiek”

Een optreden van Baby Berserk tijdens de Groninger Museumacht. Foto: Siese Veenstra

De negende editie van de Groninger Museumnacht is een succes geworden. Met 3.500 bezoekers was het evenement volledig uitverkocht.

Tot 01.00 uur ’s nachts konden bezoekers tentoonstellingen bekijken, deelnemen aan workshops en lezingen en genieten van dans- en muziekvoorstellingen. In totaal waren er acht locaties te bezoeken: het Groninger Museum, Forum Groningen, GRID Grafisch Museum, Museum aan de A, Noorderlicht, Synagoge Groningen, het Universiteitsmuseum en de Akerk. “Het evenement geeft inwoners de kans om de musea op een laagdrempelige wijze te ontdekken”, vertelt Lynn Zwartsenburg van de organisatie. “We zagen gisteravond een internationaal publiek, dat opvallend jong is. De gemiddelde leeftijd lag tussen de 20 en 35 jaar. Veel van de activiteiten die in de musea plaatsvonden, pasten bij de actuele tentoonstellingen die daar op dit moment te zien zijn. Bij de tentoonstelling ‘TATTOO’ in Forum Groningen klonk het zoemende geluid van tattoomachines. Een aantal Groningse tattoo-artiesten lieten daar live hun vaardigheden zien.”

Bijzondere optredens en locaties

Zwartsenburg: “In het Groninger Museum was de Argentijnse kunstenaar David Lamelas te gast. Zijn performance ‘Time’ sloot aan bij de exposities ‘It’s About Time’ en ‘Edward Clydesdale Thomson, ‘Bound to the Miraculous (after Bas Jan Ader)”. Hij nodigde het publiek uit om stil te staan bij het moment, los van achtergrond, geloof of identiteit. Het Bolotny Trio verzorgde in de prachtige Synagoge Groningen optredens waarin klezmer, tango, jazz en gypsy op melancholische én opzwepende wijze samenkomen. In het Universiteitsmuseum Groningen vond er een hersenbingo plaats, gelinkt aan de tentoonstelling ‘Brainstorm’. Tijdens een potje bingo leerden bezoekers steeds meer over hoe hun hersenen precies werken.”

Een bijzondere locatie die bij eerdere edities nog niet te bezoeken was, was de Niemeyer Fabriek. Daar had Noorderlicht in samenwerking met World Press Photo een programma samengesteld. Dit bestond onder andere uit een ‘Tiny Factory Fuif’ in de controlekamer van de fabriek. “Ook het Museum aan de A, dat eigenlijk in deze periode gesloten was in verband met een verbouwing, opende speciaal de deuren. In het gebouw vond een workshop Sashiko-borduren plaats.”

Aandacht voor ‘Recht op de Nacht’

De musea in de stad werden zaterdagavond oranje aangelicht. Daarmee werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. “De musea sloten zich daarmee aan bij de actie ‘Recht op de Nacht’. Met die actie eisen vrouwen om veilig over straat te kunnen.”