Groninger Marktendag breidt uit met langere route

Foto: Stella Dekker

Op vrijdag 3 oktober vindt in de binnenstad van Groningen weer de jaarlijkse Groninger Marktendag plaats. Dit jaar zijn er meer kramen dan ooit: 375 exposanten verdeeld over zeven themamarkten.

Nieuw dit jaar is dat de route wordt uitgebreid met de noordzijde van de Grote Markt en de Guldenstraat. Daarmee komt de markt op zeven straten en pleinen in de binnenstad.

Bezoekers van de markt kunnen er terecht voor onder meer vintage, handgemaakte producten, streeklekkernijen, antiek, boeken en vinyl. Ook is er muziek, een kinderprogramma en eten bij foodtrucks en het Visplein.

De datum van de markt valt samen met de Duitse Dag van de Eenheid. Omdat winkels in Duitsland dan gesloten zijn, verwacht de organisatie opnieuw veel oosterburen.