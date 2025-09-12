Groninger Leesplan moet leesplezier van kinderen vergroten

Op kindcentrum Anne Frank aan de De Sanstraat in Hoogkerk vindt vandaag (vrijdag) het startschot plaats van het Groninger leesplan ‘Lezen is Goud’.

Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen de afgelopen jaren is afgenomen en dat ons land zich in een leescrisis bevindt. In het nieuwe leesplan staat hoe Groningen, samen met het Forum, kinderopvangorganisaties, scholen en andere maatschappelijke partners de leesvaardigheid en het leesplezier van jonge kinderen wil vergroten.

Het startschot voor het leesplan wordt gegeven door wethouder Carine Bloemhoff, directeur Dirk Nijdam van Forum bibliotheken en directeur Janice Liemburg van kindcentrum Anne Frank.