Gemeente wil heft in eigen handen bij opvang aan Helsinkistraat nu Rijk geldkraan dichtdraait

Foto: Joris van Tweel

Het gemeentebestuur wil voor volgend jaar zekerheid hebben over het voortbestaan van de opvanglocatie aan de Helsinkistraat. De gemeente liet woensdag weten snel knopen te willen doorhakken, omdat de rijksfinanciering voor de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) definitief stopt. De opvang voor ongedocumenteerden blijft hoe dan ook bestaan.

Bij de opvang voor ongedocumenteerden aan de Helsinkistraat is al lange tijd sprake van leegstand. Van de 270 bedden zijn gemiddeld slechts zo’n honderd in gebruik. Omdat het Rijk de geldkraan dichtdraait, is er niet genoeg geld in de gemeentelijke kas om voor deze lege bedden te betalen.

Volgens het gemeentebestuur van Groningen is het nodig het heft nu in handen te nemen, omdat eerdere gesprekken met betrokken partijen over alternatieve plannen nog niet tot afspraken hebben geleid. Daarom zet de gemeente de huidige subsidieregeling stop en wordt er vanaf volgend jaar alleen nog betaald voor volle bedden, leegstand krijgt geen vergoeding meer.

‘Bed-bad-brood’ blijft

Stichting Inlia, die de opvang nu beheert, krijgt uiterlijk 1 oktober schriftelijk te horen dat de huidige afspraken eindigen. Ook is de gemeente van plan om de huurovereenkomst van het pand over te nemen. De voorwaarden daarvoor worden nu uitgewerkt.

Inlia blijft wel betrokken bij de gemeentelijke plannen en opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers blijft bestaan. Het college noemt de instelling een ‘gewaardeerde samenwerkingspartner’, maar stelt simpelweg niet langer te kunnen wachten met verandering omdat het geld volgend jaar niet meer toereikend is.

De gemeente was al langer van plan om, naast ongedocumenteerden, ook andere groepen zoals migranten uit de EU zonder recht op voorzieningen, een maatschappelijke opvang of andere doelgroepen in het pand te huisvesten. Op deze manier wordt het makkelijker voor de gemeente om het financiële plaatje voor de opvang rond te krijgen. Daartoe wordt nu een onderzoek uitgevoerd.