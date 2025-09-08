Groningen wil geld Groupcard terug en stapt naar rechter tegen directeur

Foto: Wouter Holsappel

Groningen wil de 90.000 euro terug die het kwijtraakte na het faillissement van Groupcard. De gemeente sluit zich volgens de NOS aan bij een gezamenlijke rechtszaak van 120 gemeenten tegen de oud-directeur.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) coördineert de gezamenlijke aanpak. Naast Groningen zijn ook Den Bosch, Helmond, Urk en Bergen op Zoom gedupeerd.

Groupcard beheerde het Groningse gemeentelijke geld via een aparte stichting die niet failliet ging. Maar na het bankroet van moederbedrijf Groupcard bleek de rekening leeg. Volgens de curator is het geld vermoedelijk doorgesluisd naar het moederbedrijf om verliezen te dekken.

De gemeente Groningen raakte het geld kwijt, omdat het via Groupcard een regeling afhandelde van het Regionaal Energieloket (REL) waarmee inwoners een cadeaukaart kregen om bijvoorbeeld hun oude koelkast te vervangen door een energiezuinig exemplaar. In Groningen heeft dit echter geen gevolgen gehad voor de inwoners: alle cadeaubonnen zijn verzilverd.

Groupcard verzorgde ook de Stadjerspas voor minima, waarmee inwoners korting of gratis toegang krijgen tot sport- en culturele activiteiten. Sinds december 2023 gebruikt de gemeente daarvoor een nieuw systeem waarbij de pas digitaal gescand kan worden en gebruikers kunnen inloggen om kortingen te bekijken.

Door het faillissement van Groupcard werkt deze voorziening tijdelijk niet volledig, waardoor bijna 17.000 inwoners voorlopig alleen op vertoon van hun pas korting krijgen. De gemeente zoekt nog naar een nieuwe aanbieder om de Stadjerspas te blijven verzorgen. Die dacht het college begin augustus te hebben gevonden, maar de deal met de nieuwe aanbieder klapte later dezelfde maand.