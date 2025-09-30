Groningen heeft nu één miljoen zonnepanelen, maar gemeente wil binnen 10 jaar het dubbele aantal hebben

Op het dak van het dorpshuis liggen 45 zonnepanelen. Foto: ingezonden

In Groningen liggen inmiddels meer dan één miljoen zonnepanelen. De gemeente is blij met de mijlpaal, maar stelt tegelijk dat het er nog lang niet genoeg zijn. De komende tien jaar moeten er nog een miljoen panelen bij om de gemeentelijke milieudoelstellingen te halen.

De groei van het aantal panelen gaat nu minder snel dan in eerdere jaren. In 2024 kwamen er ruim 52.000 panelen bij, een stijging van zo’n tien procent. De afvlakking hangt samen met verschillende oorzaken. Zo werd er geen nieuw zonnepark geopend en zorgen de aangekondigde afschaffing van de salderingsregeling en terugleverkosten voor terughoudendheid bij huishoudens en bedrijven om panelen op het dak te leggen. Ook de overvolle stroomnetten maken aansluiting lastiger.

De gemeente wil in 2035 ruim twee miljoen panelen hebben, goed voor 950 megawattpiek. Om dat doel te halen, werkt Groningen aan nieuw beleid. Daarbij wordt gekeken naar panelen op balkons, gevels en carports. Ook worden regels opgesteld voor zonnepanelen op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast stelt het gemeentebestuur druk in gesprek te zijn met netbeheerders om ruimte te krijgen op het stroomnet om meer zonnepanelen op het stroomnet te krijgen.