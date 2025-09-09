‘Groningen moet meer stappen zetten om straten veiliger te maken voor vrouwen’

Foto: 112 Groningen

Groningen moet snel meer doen om vrouwen zichzelf veiliger te laten voelen op straat. Dat vindt de raadsfractie van het CDA. De partij wijst erop dat veel vrouwen nog steeds te maken hebben met intimidatie en zich vaak onveilig voelen, vooral ’s avonds en ’s nachts.

De gemeente moet volgens het CDA bijdragen aan een cultuuromslag, zodat vrouwen en meisjes zich ook op scholen, universiteiten en werkplekken veiliger voelen. Volgens het CDA kan Groningen een voorbeeld nemen aan andere gemeenten en de landelijke overheid die extra stappen zetten. Zo worden in steden als Utrecht, Leiden en Hilversum campagnes uitgebreid, proeven gehouden met betere verlichting en gesprekken gevoerd met bewoners over onveilige plekken.

Groningen niet mag achterblijven, vindt CDA-raadslid Etkin Armut, die namens haar partij schriftelijke vragen stelt aan het college: “Als (jonge) vrouw weet je niet beter: van jongs af aan krijg je te maken met gesis, geroep, achtervolgingen op straat, in de nacht en overdag. Vrouwen weten niet beter en dus proberen ze zelf actie te ondernemen zichzelf te beschermen. Bellen tijdens het fietsen, een sleutelbos bij de hand en bepaalde straten vermijden. Dit is allesbehalve normaal en bovendien onacceptabel. En terwijl het nooit de schuld van de vrouw is, zijn het de vrouwen die beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.”

‘Meer stappen zetten’

Armut wijst onder meer naar het verloop van de protest-fietstocht tegen geweld richting vrouwen door de binnenstad. Een 20-jarige vrouw deed aangifte nadat ze werd aangerand tijdens de fietstocht. Ook onderzoeken in Stad laten zien hoe slecht het is gesteld met de veiligheid van vrouwen in het uitgaansleven: “Wat het CDA Groningen betreft, kunnen we ook in onze gemeente meer stappen zetten om de straten voor vrouwen veiliger te maken.”

Het CDA wil onder meer weten of de gemeente sneller gaat handhaven op straatintimidatie. Dat is sinds vorig jaar strafbaar. De fractie vraagt ook om extra cameratoezicht op plekken waar vaak intimidatie voorkomt. Ook vraagt de fractie om onverlichte fietspaden aan te pakken. Het CDA vraagt het college daarnaast om haar campagnes rond het onderwerp te versterken, zodat slachtoffers eerder melding doen van straatintimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook andere fracties willen actie uit Stadhuis

Ook andere fracties in de gemeenteraad willen meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen tijdens protesten. Komende woensdag voelen de fracties van PvdA, GroenLinks en de Partij voor het Noorden het college aan de tand, naar aanleiding van de incidenten tijdens de fietstocht langs onveilige plekken van vorige week.

Meer protesten moeten veiliger verlopen dan de actie van vorige week, stelt Rozemarijn Gierkink (PvdA) aan het college: “Vrouwen zijn uitgescholden, lastiggevallen en seksueel geïntimideerd door omstanders tijdens het demonstreren. Deze intimidatie vond ook online plaats bij aankondigingen en posts op sociale media. Bizar dat zelfs voor en tijdens een protest dat gaat om veiligheid vrouwen niet veilig zijn, wat alleen maar laat zien hoe groot het probleem is. Komende protesten zullen dus zeker nodig zijn.”