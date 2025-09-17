Groningen krijgt miljoenen extra van het Rijk

Investeringen in de basisinfrastructuur van Nederland moeten niet worden uitgesteld, dit kwam woensdag ochtend naar voren tijdens het ontbijt na prinsjesdag. Waarbij de bestuurders van de provincie Groningen hebben nagepraat over wat het kabinet in petto heeft voor Groningen.

Dit jaar komt er weinig aan nieuwe plannen uit Den Haag met prinsjesdag. Maar dat viel ook niet te verwachten met een dubbele val van het kabinet. Het uitgedunde kabinet bestaande uit de VVD en BBB presenteerde een “beleidsarme begroting”. De regering kan geen grote besluiten meer nemen tot het volgende kabinet, omdat de PVV en NSC uit de regering zijn gestapt.

De provincie Groningen heeft positief nieuws te horen gekregen, door de herverdeling van het Provinciefonds mag Groningen jaarlijks 9,2 miljoen euro extra tegemoet van het Rijk. De provincie Groningen ziet graag de AI-fabriek van de grond komen. Verder kijkt de provincie graag ook uit naar de bouw van de westelijke ringweg, hierbij wordt er gekeken naar Den Haag.