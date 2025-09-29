Groningen koploper in valrisico onder ouderen

Foto: Pixabay (CC0)

Groningen heeft het hoogste aantal 65-plussers met een verhoogd risico op vallen in Nederland. Eén op de drie ouderen in de provincie valt onder de risicogroep, stelt VeiligheidNL op basis van ziekenhuisgegevens en andere zorgdata. VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid roepen Groningse ouderen daarom op hun valrisico te testen.

In onze provincie lopen vooral 80-plussers meer risico. VeiligheidNL verwacht dat dit jaar ongeveer 1.930 Groningers van 65 jaar en ouder in het ziekenhuis belanden na een val. Het risico stijgt met de leeftijd en zal de komende jaren toenemen door de vergrijzing. De hoogste risico’s zijn wel buiten Stad: in Stadskanaal en Oldambt heeft naar schatting 36 procent van de 65-plussers een verhoogd valrisico.

De organisatie komt met de cijfers naar aanleiding van de landelijke Valpreventieweek. VeiligheidNL en het ministerie roepen ouderen op om een online valrisicotest in te vullen. Als die uitwijst dat het risico hoog is, raden de organisaties aan een valpreventiecursus te volgen.

“Op je 65ste sta je er misschien nog niet bij stil. Maar een val kan grote gevolgen hebben voor je zelfredzaamheid, woonsituatie en kwaliteit van leven”, zegt Rozan van der Veen, expert valpreventie bij VeiligheidNL. “Gelukkig kun je zelf veel doen om een val te voorkomen. Een valpreventiecursus kan bijvoorbeeld helpen om je spierkracht en balans te trainen. Zo blijf je zelfstandig en kun je blijven doen wat voor jóú belangrijk is.”