Groningen in top-drie van hoogste percentage rokers

Foto: Dids (via pexels.com)

Het aantal rokers in Groningen daalt langzaam, maar toch blijft er werk aan de winkel in aanloop naar Stoptober. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van cijfers van het RIVM en de GGD.

Nog altijd 19 procent van de inwoners van de gemeente Groningen rookt. Daarmee valt Groningen binnen de top 3 van gemeenten in ons land met het hoogste percentage rokers. Alleen in Rotterdam en Amsterdam wordt relatief meer gepaft. In de provincie Groningen ligt het percentage op 17,4. In 2020 ging het nog om 18,6 procent. De minste rokers (11 procent) vinden we in de gemeente Het Hogeland.

Youri van der Avoird van Independer: “Oktober is omgedoopt tot Stoptober om op de gevaren van roken te wijzen. Tijdens deze maand proberen duizenden Nederlanders samen niet te roken, een periode die vaak de doorslag geeft om definitief te stoppen.”

Het gebruik van de e-sigaret neemt echter toe. “Tussen 2020 en 2024 is het aandeel vapers in Groningen zelfs met de helft toegenomen, van 2,9 naar 4,6 procent,” aldus Van der Avoird. “De e-sigaret werd eerst in de markt gezet als een gezonder alternatief voor het roken, omdat het geen teer bevat. Maar uit recente onderzoeken blijkt dat het ook zeer schadelijk is.”