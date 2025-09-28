Groen licht voor Oosterhamrikzone: duizend woningen en busbaan door Vinkenstraat

Foto: Google Maps

Het gemeentebestuur gaat verder met de ontwikkeling van de plannen voor de Oosterhamrikzone. De gemeenteraad heeft daar afgelopen week mee ingestemd. In het gebied zullen duizend extra woningen gebouwd worden, zal groen worden toegevoegd en de lijnbussen zullen via de Vinkenstraat gaan rijden. Toch zien diverse partijen flinke beren op de weg.

“Ik moet even terugdenken aan de woorden van Hans ter Haar van het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost,” vertelt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. “Ter Haar vertelde dat de buurt toe is aan duidelijkheid. Dat ze niet langer geplaagd willen worden met nieuwe studies en mogelijkheden. ‘Laat ons niet teruggaan naar het begin’, was wat Ter Haar zei.” Daarmee shopt de wethouder wel selectief in de woordvoering van Ter Haar. Hij zei namelijk ook: “Vanuit onze buurt is er altijd grote weerstand geweest tegen het verleggen van de busroute. Maar klaarblijkelijk is er sprake van een wending, waarbij gezegd moet worden dat fraaie plaatjes in plannen niet altijd een realistisch beeld geven van het eindresultaat. De plannen bieden perspectief. Als deze plannen aangenomen worden, dan ontstaat er een verantwoordelijkheid om het ook voor de bewoners waar te maken. Maar als dat niet lukt, hoeveel commitment heeft de gemeente dan nog?”

Ontwikkeling Oosterhamrikzone

Met de plannen wordt het stadsdeel Oosterhamrikzone herontwikkeld. Er komen duizend extra woningen, meer groen en de verkeersstromen worden aangepakt. De huidige busbaan wordt een ontsluitingsweg, waarbij de bussen in de toekomst via de Vinkenstraat zullen gaan rijden, met maximaal 50 kilometer maar waarschijnlijk 30 kilometer per uur. Voor de vergadering hadden twee fracties moties ingediend. De SP vraagt bijvoorbeeld of het college flexibel wil omgaan met het toekomstbeeld door het kader en het uiteindelijke plan aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten wanneer deze zich voordoen. Bij dit plan gaat namelijk niet volgende week de schop in de grond. Behalve dat de financiering onzeker is, zal er de komende tijd gewerkt worden aan de invulling, waarbij op zijn vroegst over tien tot vijftien jaar begonnen gaat worden.

Hans de Waard van de SP: “Het plan gaat over wonen, mobiliteit en groen. We hebben het over een integraal kader. Dat betekent dat de thema’s nauw met elkaar verweven zijn en essentieel zijn voor het eindplaatje. Doen we het ene niet, dan kan het andere niet worden uitgevoerd. En dat vindt mijn fractie lastig, omdat de toekomst onzeker is. Ook vanwege de financiële situatie waarop dit plan is gebouwd. Daar komt nog eens bij dat plannen en inzichten over een langere periode kunnen veranderen. Ik wil jullie meenemen naar de jaren tachtig. Naar het Hoornsemeer. Daar vind je eilanden. In die periode is er een plan ontwikkeld dat er een brug van acht meter hoog en 120 meter lang overheen zou moeten komen te liggen. Het zou de nieuwe zuidtangent moeten worden. In 2007 ging dit plan definitief van tafel. In 27 jaar kan er ontzettend veel veranderen.”

Verdeelde meningen over de plannen

Daarop reageert Rik Heiner van de VVD: “Dat geldt voor veel plannen die we indienen. Maar waarom dient de SP juist nu een motie in en op andere momenten niet?” De Waard: “Heel specifiek zijn dat de financiën. Een groot deel van het plan is op dit moment niet gedekt. In het meest gunstige scenario gaan we over tien tot vijftien jaar beginnen. Om een voorbeeld te noemen: woningcorporatie Nijestee had woningen in de Vinkenstraat tijdelijk verhuurd om deze woningen alvast te kunnen afbreken. Maar omdat de uitvoering veel langer duurt, zijn deze woningen opgeknapt en nu weer verhuurd. Het gaat allemaal nog heel lang duren.” Heiner: “Dient de SP deze motie in omdat de partij liever geen busbaan wil door de Vinkenstraat en op deze manier de bewoners tevreden kan houden?” De Waard: “Wij zijn geen groot fan van de busstraat. Maar in deze plannen zijn er veel verbeteringen toegevoegd. Als deze motie wordt aangenomen, dan kunnen we inspelen op veranderingen die zich aan gaan dienen. Dan hebben we handelingsgrond.”

Het CDA wil dat de SP kleur bekent. Etkin Armut: “Stel dat alles goed gaat. Het geld wordt gevonden en het plan wordt uitgevoerd zoals we dat nu bespreken. Gaat de SP dan instemmen met een busstraat door de Vinkenstraat?” De Waard: “Dat is nu niet aan de orde. Dat zien we dan over vijftien jaar wel weer. Waarbij ik hoop dat ik hier dan niet meer zit.” Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “U kronkelt zich nu in allerlei bochten. U wilt niet meedoen, maar u moet meedoen. Ik nodig de SP uit om tegen het voorstel te stemmen. Dan is er geen man overboord, want er is dan nog steeds, weliswaar een nipte, een meerderheid voor. Maak er toch niet zo’n raar spelletje van.” De Waard: “Dit is een plan dat over tien tot vijftien jaar wordt uitgevoerd. Waar hebben we het nu over? Als het plan er uiteindelijk ligt, dan kijken we dan verder. Je moet de mogelijkheid hebben om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer geeft aan dat het ontwerp richting en kader biedt, maar dat het plan niet volgende week klaar is. “De komende jaren zullen er allemaal ontwikkelingen plaats kunnen vinden die we nu niet kunnen overzien. We moeten daar flexibel op in kunnen springen. Daarom is dit geen definitief ontwerp, maar slechts een kaderstellend ontwerp. Voor de komende jaren is dat richtinggevend, maar er moeten ook nog allemaal vragen beantwoord worden.” De SP vindt dat met dit antwoord zoveel flexibiliteit wordt getoond dat de motie wordt ingetrokken.

Jongerenwoningen

Een motie van Student & Stad wordt wel ingediend. De fractie wil dat het percentage jongerenwoningen niet daalt in dit stadsdeel. Het college zou in gesprek moeten met Nijestee om binnen de beschikbare ruimte van de duizend extra woningen ook jongerenwoningen toe te voegen. Olivier van Schagen: “We zijn geschrokken van de houding dat er in deze wijken al te veel jongeren zouden wonen. In onze gemeente is 25 procent van de inwoners student. De percentages in deze wijken liggen lager. Er gaan met deze plannen 204 jongerenwoningen verdwijnen en ook dreigen er 350 jongerenwoningen in het gebied bij het Stadsstrand te verdwijnen.” Rico Tjepkema van de PvdA is het daar niet mee eens: “Er gaan juist honderden jongerenwoningen gerealiseerd worden.” Van Schagen: “Er zijn de afgelopen tijd veel woningen voor jongeren verdwenen. Zo zijn studentenwoningen omgeturnd naar studio’s.”

Tjepkema: “Maar dat is niet per se in dit gebied. U kunt beter ingaan op de plannen die voor ons liggen.” Van Schagen: “Dat is inderdaad in de hele stad aan de hand. Maar het waren mijn vrienden die in dit deel van de stad woonden wiens huis omgebouwd werd naar een studio.” Hans de Waard: “Ruim tweehonderd woningen verdwijnen er specifiek voor jongeren. Mijn fractie vindt dat ook vervelend. In uw motie roept u de wethouder op om in gesprek te gaan met Nijestee. Waarom doet u dat zelf niet?” Van Schagen: “Als er een wethouder bij Nijestee aanklopt, dan heeft dat meer impact dan als ik daar ga staan. Maar als u met mij ernaartoe wil, dan lijkt me dat ook heel gezellig.”

Het meningsverschil tussen de PvdA en Student & Stad is echter nog niet klaar. Tjepkema: “Wij zien goede plannen. We gaan veel woningen bouwen, ook een groot aantal jongerenwoningen. Ik kan me echter voorstellen dat je misschien meer jongerenwoningen wilt, dus ik ben ook benieuwd naar de reactie van de wethouder.” Van Schagen: “Ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Er komen duizend woningen bij en het college zegt gewoon dat er geen jongerenwoningen bijkomen. Wat heeft meneer Tjepkema gelezen wat ik niet heb gelezen?” Tjepkema: “U bent enorm aan het polariseren. Wellicht om er een leuke Instagram-post uit te slepen. De afgelopen periode zijn er allemaal woningen opgeleverd. Ook voor jongeren. Dat is gewoon een feit. Punt.”

Wethouder Van Niejenhuis zegt dat Tjepkema toch wel gelijk heeft. “Ik ben zeer bereid om in gesprek met Nijestee te gaan. Wellicht kunnen we er samen naartoe gaan. Het lijkt mij heel interessant om te horen welke ontwikkeling zij voor ogen hebben op het perceel aan de Antillenstraat. Aan de andere kant hebben we verschillende projecten opgeleverd die in hoge mate bedoeld zijn voor mensen onder de 30 jaar. Ik noem Xior, Karaat en Talent. Het gaat om betaalbare woningen waar echt niet de hoofdprijs voor wordt gevraagd. Daarnaast gaan we in dit stadsdeel veertig procent sociale huur realiseren. Jongeren kunnen zich daar ook voor inschrijven. Zij zijn niet uitgesloten.”

De motie wordt uiteindelijk wel in stemming gebracht: van de 42 raadsleden stemmen er 15 voor en 27 tegen. Het hoofdvoorstel wordt aangenomen: 27 raadsleden stemmen voor, 15 tegen.