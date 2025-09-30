Gratis of goedkoper openbaar vervoer voor minima komt er voorlopig niet

Foto via Groningen Bereikbaar

De langverwachte Onderwegpas, een landelijk ov-product voor mensen met een laag inkomen, komt voorlopig niet. Vervoersbedrijven vinden de risico’s te groot, schrijft staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

De Onderwegpas zou worden betaald met Europees geld en moest minima in heel Nederland goedkoper laten reizen. Vooral streekvervoerders zagen dit niet zitten. Ze vrezen dat de invoering leidt tot minder inkomsten en problemen met de introductie van OVpay.

Het uitblijven van de landelijke pas is slecht nieuws voor onder meer Groningen en Drenthe. Het OV-Bureau pleitte eerder voor gratis openbaar vervoer voor minima, zoals al bestaat in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. Uit onderzoek blijkt dat veel Groningers reizen niet kunnen betalen en soms zelfs afspraken missen.

De staatssecretaris onderzoekt nog of er wél een regeling kan komen via de NS. Voor jongeren is de kans kleiner dat er iets verandert, omdat Europees geld alleen bedoeld is voor kwetsbare huishoudens die hard geraakt worden door stijgende energie- en brandstofprijzen.

Het OV-bureau onderzoekt volgens RTV Drenthe of er een eigen regeling kan komen in Drenthe en Groningen. Dat zou de regio echter tientallen miljoenen euro’s kosten. De provincie Drenthe heeft al 2 miljoen gereserveerd, maar dat is lang niet genoeg. Arriva geeft aan bereid te zijn om gemeenten en provincies te helpen, maar dan moeten zij wel zelf het geld op tafel leggen.