Gratis behandeling bij Landelijke Tandartsdag bestaat in Groningen al langer: “Hoog tijd dat het onderdeel wordt van basispakket”

Op diverse plekken in het land openen tandartspraktijken zaterdag de deuren voor mensen die een tandartsrekening niet kunnen betalen en daardoor niet naar de tandarts gaan. In de gemeente bestaat dit aanbod voor minima al langer. Volgens de fractie van de SP zijn zulke acties goed, maar zou de zorg eigenlijk onderdeel moeten worden van het basispakket.

“Het is heel belangrijk om naar de tandarts te gaan,” reageert Daan Brandenbarg van de SP. “Om verschillende redenen: het moet niet zo zijn dat je aan iemands gebit moet kunnen zien wat diens inkomen is. Daarnaast is het zo dat als je zelf naar de tandarts gaat, dat je dan ook je kinderen meeneemt. Of andersom: als jij niet gaat, dan gaan je kinderen vaak ook niet. Op die manier komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met de tandarts. En uiteindelijk is zo’n bezoek goed voor de algehele gezondheid. Als je pijn hebt in je mond, straalt dit af op je hele gezondheid. En daarnaast worden problemen die niet aangepakt worden steeds erger.”

Bijzondere bijstand

In Nederland zijn er zo’n 650.000 mensen die de tandartszorg niet kunnen betalen. Zij kunnen zaterdag bij een van de deelnemende tandartsen aankloppen voor een controle. In Groningen kan dit sinds 1 april 2024. Mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen hun tandartsrekening bij de gemeente declareren. De controles en het vullen van gaatjes worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand. In de eerste periode kwamen er 467 aanvragen binnen waarvan uiteindelijk 332 declaraties werden toegekend. Afwijzingen waren in de meeste gevallen vanwege een te hoog inkomen of omdat het ging om kosten voor kronen en vergelijkbare behandelingen die buiten de reguliere vergoeding vallen.

“Systeem werkt heel goed”

Freek Wolffensperger is tandarts in de stad: “Ik heb met verschillende collega’s gesproken en wat ik hoor, is dat dit systeem heel goed werkt. De drempel om gebruik te maken van de diensten van een tandarts of mondhygiënist is hierdoor heel laag. Ook de vorm spreekt ons aan. Als tandartsen hebben we het heel druk. De tijd die we aan administratie moeten besteden, kunnen we niet aan patiënten besteden. Bij deze constructie kunnen mensen de vergoeding zelf aanvragen en kunnen ze zelf de offerte indienen. De regeling bestond afgelopen voorjaar een jaar en wij denken dat het goed is om deze door te zetten. Een punt van aandacht is wellicht om ook naar vluchtelingen te kijken en hen in de regeling op te nemen. En daarnaast zien we dat het maximumbedrag dat aangevraagd kan worden behoorlijk ruim is. Hier zou ook naar gekeken kunnen worden.”

Motie in Tweede Kamer

Brandenbarg vindt het wel jammer dat de regeling betaald wordt vanuit de ‘armoedemiddelen’. “Eigenlijk is dit geld bedoeld om armoede te verlichten. Wij financieren een stuk zorg waar het Rijk dit nalaat.” Toch lijkt er op dat vlak licht aan het einde van de tunnel. Brandenbarg’s collega Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, diende eerder een motie in om de jaarlijkse tandartscontrole onderdeel te maken van het basispakket. Die motie werd aangenomen. Alleen de fracties van de VVD, CDA, JA21 en BBB stemden tegen. Brandenbarg: “Dit is een hele mooie eerste stap. En ik zeg nadrukkelijk ‘eerste stap’, omdat ik vind dat ook de rest van de mondzorg in het basispakket thuishoort. Dus er is ruimte voor verbetering, maar dit is absoluut een mooie stap.”