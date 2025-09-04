Grafisch Museum hoopt op plekje in het Niemeyer gebouw

Het Grafisch Museum, GRID, wil in de toekomst graag de collectie laten zien in het voormalige pand van tabaksfabrikant Niemeyer aan de Paterswoldseweg.

GRID vertrok in 2022 uit het pand aan de Sint Jansstraat. Dat moest gerenoveerd worden en het Grafisch Museum ging nadenken over de toekomst. De collectie ligt in een opslag.

Maar GRID organiseert nog wel exposities en heeft een reizende tentoonstelling. Donderdag werd in de A-Kerk de tentoonstelling ‘De best verzorgde boeken van 2023’ geopend. Daarin is het mooiste te zien dat de grafische sector jaarlijks voortbrengt.

De tentoonstelling is één van de manieren om te laten zien dat het museum nog springlevend is.