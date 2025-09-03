Moes komt terug op tweets over regenboogzebrapad, Schoof houdt zich op de vlakte

Gouke Moes (foto: Maarten Siepel)

Gedeputeerde en beoogd minister Gouke Moes (BBB) heeft zijn eerdere woorden over een beklad regenboogzebrapad in Appingedam herzien. Op X zegt Moes woensdagmiddag opnieuw dat hij zijn uitspraak vorig jaar anders had moeten formuleren. Moes komt met zijn woorden nadat tweets van vorig jaar september opnieuw de aandacht trokken na zijn benoeming tot minister.

‘Anders moeten formuleren’

“Er zijn vragen gesteld over een bericht dat ik ruim een jaar geleden op X heb geplaatst”, schrijft Moes woensdagmiddag op X. “Ik heb toen al aangegeven – en ik wil dat nogmaals onderstrepen – dat ik dat bericht destijds anders had moeten formuleren.”

Moes laat ook weten niet te lang stil te willen staan bij zijn uitspraken uit het verleden: “Als minister dien ik alle Nederlanders en sta ik volledig achter het kabinetsbeleid. Het is nu tijd om vooruit te kijken, de handen uit de mouwen te steken en samen keihard aan het werk te gaan.”

‘Jammer van beide kanten’ na bekladding regenboogpad

Begin september vorig jaar werd een regenboog-zebrapad in Appingedam beklad, onder meer met hakenkruisen. Moes, toen Statenlid, reageerde destijds met een bericht op X. “Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer”, schreef Moes.

In een reactie vroeg een X’er om opheldering over de uitspraak met de vraag: “Welke beide kanten bedoel je nou?”. Moes reageerde daarop: “De kant die bedacht heeft dat daar zo’n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat.”

Dat leverde Moes toen al veel kritiek op en werd gezien als begrip voor het vandalisme. Acht partijen in de Provinciale Staten distantieerden zich gezamenlijk van de uitspraken van Moes. Moes nam zijn woorden toen niet meteen terug, maar stelde later wel dat hij zijn uitspraken anders had moeten formuleren.

Schoof houdt zich op de vlakte

Met de benoeming van Moes tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwam de Tweet van vorig jaar september opnieuw in de aandacht. De ophef leidde tot Kamervragen van GroenLinks en PvdA.

Premier Schoof antwoordde dat de benoeming nog niet is afgerond. Formeel is Moes nog geen minister en kan Schoof daardoor (naar eigen zeggen) nog geen uitspraak doen over de kritiek. Wel stelt Schoof dat het kabinet ‘staat voor een samenleving waarin mensen vrij, veilig en zelfstandig kunnen leven’.

Motie van wantrouwen in de maak

Met de woorden van Schoof lijkt de storm rond Moes nog niet te gaan liggen. Volgens De Volkskrant ligt er een motie van wantrouwen klaar van de Partij voor de Dieren en Volt. De aanleiding is dezelfde tweet uit 2024 en de manier waarop Moes daar nu op reageert.