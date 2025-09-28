GIJS wint in spannende wedstrijd van Smoke Eaters

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met 7-8 gewonnen van Smoke Eaters uit Geleen. Daarmee heeft GIJS na twee wedstrijden in de Eredivisie het maximale aantal punten vergaard en is het koploper.

“Het was een knappe overwinning,” laat GIJS weten. “Tijdens de wedstrijd ging het puntensaldo gelijk op, waarbij we uiteindelijk aan het langste eind trokken.” In Geleen kwam de thuisspelende ploeg in de elfde minuut op voorsprong door een goal van Julian Markgraaf. Enkele minuten later maakte Niko Kuivaniemi de gelijkmaker. Het publiek zag dat er vervolgens om en om gescoord werd. In de 29ste minuut maakte GIJS-speler Gunnar Arason de 4-4. Dat was het moment dat GIJS het initiatief nam en begon weg te lopen van Smoke Eaters. Door doelpunten van opnieuw Kuivaniemi en Valtteri Mäkiviinikka werd het binnen enkele minuten 4-6.

Smoke Eaters gaf zich echter niet gewonnen en wist door goals van Branko Dijstelbloem en Patrick Del Vecchio terug te komen tot 6-6. Max Rensch en Henri Ruotsalainen zorgden er in de slotfase voor dat het 6-8 werd voor GIJS. Spannend werd het nog even toen Sem Creuwels de 7-8 scoorde, maar de winst kwam niet meer in gevaar. “Het publiek heeft veel strijd gezien, mooie goals en pure inzet. Dit is waarom we zo van ijshockey houden.”

Door de overwinning is GIJS na twee wedstrijden nu koploper in de Eredivisie met zes punten uit twee wedstrijden. Komende zaterdag wacht in Utrecht de uitwedstrijd tegen Utrecht Dragons.