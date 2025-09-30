GGD helpt Groningse ondernemers gratis met rookvrij maken terras

Foto: Andor Heij

Ondernemers in Groningen die hun terras rookvrij willen maken, kunnen daar gratis hulp bij krijgen van de GGD. Dat laat GGD Groningen weten aan de vooravond van de start van Stoptober, de landelijke campagne waarbij rokers en vapers 28 dagen lang proberen stoppen.

“Zo dragen we samen bij bij aan een rookvrije generatie”, zegt Marieke Wijninga, gezondheidsbevorderaar bij GGD Groningen. “Stoptober bewijst telkens weer hoe krachtig samen stoppen kan zijn. Steun en begrip van de omgeving werkt motiverend.”

Ook in Groningen sluiten steeds meer sportvelden en horecazaken zich aan bij de beweging naar een rookvrije generatie. Zo verklaart Blue Bananas Pancake Café zijn terras vanaf 1 oktober rook- en vapevrij. “Met deze stap willen we bijdragen aan een gezondere samenleving”, zegt eigenaar Wouter Wijnholds.

Meer informatie over de campagne staat op www.stoptober.nl. Ondernemers die hulp willen bij het rookvrij maken van een terras, kunnen via info@ggd.groningen.nl contact opnemen met de GGD Groningen.