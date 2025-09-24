GGD Groningen wil betere toegang tot zorg voor vrouwelijke asielzoekers

Foto via Nationale Ombudsman

Veel vrouwelijke asielzoekers vinden moeilijk hun weg naar zorg. Dat blijkt uit onderzoek van GGD Groningen. Schaamte, taboes, taalproblemen en weinig kennis van het zorgsysteem maken het lastig om hulp te zoeken. Ook de drukte en onrust op opvanglocaties spelen een rol.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouwen vooral steun zoeken bij geweld en schadelijke praktijken. Daarnaast willen ze meer uitleg over hun lichaam en gezondheid en duidelijke informatie en keuzes rond anticonceptie.

Maar de vrouwen ervaren veel drempels richten de zorg. Het gaat onder meer om taalverschillen, de afstand tot zorg, afhankelijkheid van partners en de vaak onrustige leefomgeving.

Een belangrijke oplossing zouden veilige en laagdrempelige spreekuren kunnen zijn, zo beveelt het onderzoek aan. Als deze spreekuren op de opvanglocatie zelf plaatsvinden, kunnen vrouwen in een vertrouwde omgeving hun vragen stellen aan zorgverleners die hun situatie begrijpen. De GGD neemt dit advies over en onderzoekt hoe spreekuren op opvanglocaties structureel kunnen worden ingericht.