Gemeenteraad trekt weer de dorpen in om te praten over aardbevingen

Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

De gemeenteraad van Groningen gaat in oktober weer in gesprek met inwoners over de gevolgen van de aardbevingen. Tijdens vier spreekuren kunnen bewoners met de gemeenteraad praten over de versterking, de schadeafhandeling en de dorpsvernieuwing in het bevingsgebied.

De raadsleden gebruiken de gesprekken om beter op te komen voor de belangen van inwoners bij het gemeentebestuur, het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Tijdens de spreekuren in vier dorpen in oktober kunnen inwoners in één-op-ééngesprekken hun verhalen en ervaringen over de versterking, schadeafhandeling en ook dorpsvernieuwing met raadsleden delen. De gesprekken zijn op de volgende data: