Gemeentebestuur heeft nu geen geld voor aanpak omliggende straten stadscentrum

Foto via Google Maps - Streetview

Het Groninger gemeentebestuur staat positief tegenover de plannen van PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie om straten rond de binnenstad op te knappen. Toch wil het college er nu geen geld voor uittrekken en worden eventuele vervolgplannen doorgeschoven naar een volgend stadsbestuur.

De vier raadsfracties vroegen eerder dit jaar aan het college alvast plannen te maken voor de aanpak van zogenaamde ‘verbindingsstraten’: de Nieuwe Ebbingestraat, het Boterdiep, de kop van de Korreweg en de Paterswoldseweg, de Steentilstraat, het Damsterplein en de Nieuweweg. Volgens de partijen kampen deze drukke straten met problemen zoals achterstallig onderhoud, onveiligheid en een tekort aan ruimte.

Het college zegt de zorgen te herkennen en erkent de samenhang met de huidige plannen voor de Diepenring. Maar er is nu geen ruimte in de begroting, schrijft het college in een advies aan de gemeenteraad. Het geld en de capaciteit gaan eerst naar lopende projecten, zoals het Gele-Loper-gebied, de Oosterstraat, de Gelkingestraat en het Kwinkenplein.

De aanpak van de verbindingsstraten wordt daarom doorgeschoven naar de volgende collegeperiode. Het nieuwe stadsbestuur moet, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, gaan bepalen of en hoe er geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak van de ‘verbindingsstraten’.

Het college geeft slechts advies op het initiatiefvoorstel. Of de gemeenteraad het daarmee eens is, moet volgende week woensdag blijken tijdens de raadsvergadering in het Stadhuis.