Gemeente wil langdurige leegstand aanpakken

Het gemeentebestuur heeft een handvat gekregen om langdurige leegstand aan te pakken. Eigenaren van langdurig leegstaande huizen kunnen straks een boete krijgen.

De Tweede Kamer heeft dit deze week besloten. Over deze zogenoemde leegstandswet is drie jaar lang gepraat. Afgelopen dinsdag ging de Kamer overstag. Gemeenten mogen straks ook zelf de hoogte van de boete bepalen. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer.

Wethouder Rik van Nijenhuis is erg blij met het besluit: “Er zijn ontzettend veel mensen op zoek naar een huis. En veel bedrijven zoeken een plek om te ondernemen. De schaarste is enorm. De wet geeft ons nu het instrument om dit aan te pakken.”

Van Niejenhuis weet niet hoeveel huurwoningen in Groningen langer dan zes maanden leegstaan. “In Groningen lijkt het mee te vallen. Wij gaan in beeld brengen hoeveel leegstand er is en welke instrumenten we hebben om op te treden.” De wethouder kan ook niet zeggen hoe hoog de boete gaat worden.