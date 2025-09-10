Gemeente presenteert bomenplan tot het jaar 2075

De gemeente komt met een Concept Bomenplan voor de komende vijftig jaar. Die lange-termijnbenadering is nodig om bij te dragen aan verkoeling, biodiversiteit, wateropvang en het welzijn van de inwoners.

Het college gaat uit van een boomkroonbedekking van minimaal 30 procent in elke buurt. Boomkroonbedekking houdt in: hoeveel van een buurt bedekt is door de toppen van bomen, van bovenaf gezien. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een hoog percentage aanzienlijke positieve effecten heeft op onder meer de mentale en fysieke gezondheid van de inwoners.

Om die 30 procent te halen is een actief beleid nodig. Het draait niet alleen om het aantal bomen, maar ook om de spreiding van groen, diversiteit, kwaliteit en een evenwichtige leeftijdsverdeling van het groen. De gemeente wil in 2030 duizend nieuwe groeiplaatsen realiseren. Daarvoor is overleg nodig met omwonenden, woningcorporaties, netbeheerders en ondernemers.

Het concept Bomenplan Groningen ligt de komende vier weken ter inzage. Daarbij kunnen inwoners en organisatie hun reacties met de gemeente delen.