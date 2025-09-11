Gemeente organiseert stadsgesprek over slavernijmonument Indisch Oceaangebied

De gemeente organiseert op vrijdag 19 september vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in wijkcentrum het Floreshuis over het slavernijmonument voor het Indisch Oceaangebied (Nederlands-Indië).

Tijdens de avond is er aandacht voor persoonlijke verhalen, gesprekken, muziek en zijn er deskundigen aanwezig op het gebied van het slavernijverleden van Groningen. Stadjers kunnen de verschillende verhalen aanhoren en mogen ook hun mening geven over het slavernijmonument.

Bewoners uit de noordelijke wijken en geïnteresseerden mogen deelnemen aan de gesprekken. Aanmelden is niet nodig.

Het stadsgesprek wordt georganiseerd door de Werkgroep Voetsporen van Nazaten en stichting Pittig Gekruid in samenwerking met VRIJDAG en de gemeente Groningen. Meer informatie is te vinden op de website van het Floreshuis.