Gemeente ondersteunt oproep om zieke kinderen uit Gaza op te vangen: “UMCG staat er klaar voor”

De gemeente Groningen sluit zich aan bij de oproep van burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) van Amsterdam om zieke kinderen uit de Gazastrook op te vangen. Dat heeft burgemeester Roelien Kamminga (VVD) woensdagmiddag laten weten.

Vorige week hebben naar aanleiding van een oproep van de Amsterdamse gemeenteraad de burgemeester en de wethouders uit deze stad aan het kabinet gevraagd om ernstig zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te laten komen. Deze oproep wordt door Groningen ondersteund. Kamminga: “We hebben het over een schrijnende situatie die met de dag verslechtert. We ondersteunen daarom de oproep van de Amsterdamse gemeenteraad volmondig, waarbij wij in Groningen bereid zijn om ernstig zieke kinderen op te vangen. Ik heb ook contact gezocht met het UMCG, en zij laten weten klaar te staan om deze kinderen op te vangen, mocht er een beroep op hen worden gedaan.”

Afgelopen voorjaar sprak het gemeentebestuur zich bij monde van burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) ook al uit over de situatie in Gaza. Toen werd het kabinet opgeroepen om er alles aan te doen om het genocidale geweld in Gaza te stoppen en om de noodhulp op gang te brengen. Daarmee volgde Van ’t Veld het voorbeeld van burgemeester Halsema die een vergelijkbare oproep had gedaan. Kamminga: “De woorden die toen door mijn voorganger zijn gebezigd, daar sta ik volledig achter. Dat hier geen onduidelijkheden over bestaan,” aldus Kamminga.