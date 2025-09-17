Gemeente: ‘Nachtopvang voor daklozen aan Sontweg ook in de zomer open’

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De gemeente wil de nachtopvang voor daklozen aan de Sontweg vanaf volgend jaar ook in de zomermaanden opstellen. Wel wil ze dit goed met de omgeving bespreken.

Door ook in de zomerperiode opvang te bieden wil de gemeente voorkomen dat de meest kwetsbare daklozen tussen wal en schip vallen. Ook wordt hierdoor de kans op doorstroom naar passende zorg en huisvesting versterkt.

De reguliere winterregeling opent op 1 november de deuren. Alle voorbereidingen hiertoe zijn al getroffen. De noodopvang is elke dag van 19.00 uur tot 09.00 open. Uit een evaluatie blijkt dat de aanpak in de kern goed werkt. De omwonenden ervaren wel effect, maar nauwelijks overlast, aldus de gemeente. Signalen worden snel opgepakt en de contactpersonen zijn goed bereikbaar.

Uit gesprekken met de gebruikers en de buurt kwamen diverse aandachtspunten naar voren. Zo kan de privacy in de slaapzalen verbeterd worden en kan de veiligheidscheck bij de toegang versneld worden.