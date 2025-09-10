Gemeente komt met plannen voor herinrichting Sint Jansstraat

De gemeente wil de Sint Jansstraat tussen de Grote Markt en de Schoolstraat opnieuw inrichten. Dat ia nodig omdat de straat een belangrijke schakel is in de fietsroute oost-west en de looproute naar de diepenring.

De straat wordt steeds belangrijker voor fietsers en voor mensen die naar of van de bushalte bij de Stadsschouwburg lopen. Ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de fietsenstalling van het Forum via de Popkenstraat kan beter.

De gemeente wil ook een geschikte locatie toevoegen voor twee of drie gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder komen er extra verlichting, meer groen en meer zitgelegenheden. Tenslotte komt er ook meer aandacht voor de ingang van muziekcentrum VRIJDAG. De oplevering daarvan vindt medio volgend jaar plaats. Bij de plannen worden ook omwonenden en belanghebbenden betrokken.

Het college van B&W vraagt van de gemeenteraad toestemming voor een voorbereidingskrediet van 150 duizend euro. Het werk kan, afhankelijk van de werkzaamheden aan VRIJDAG, in de tweede helft van volgend jaar van start gaan.