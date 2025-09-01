Gemeente Groningen opent expositie over seksueel geweld

Van 1 tot en met 12 september huisvest de Gemeente Groningen aan haar locatie aan het Gedempte Zuiderdiep de foto-expositie ‘Silent Scream’. Deze tentoonstelling vertelt de verhalen van slachtoffers, plegers, familieleden en deskundigen van seksueel geweld.

De tentoongestelde kunstwerken zijn gemaakt door kunstenares Henriëtte van Gasteren. Zij hoopt met de haar expositie taboes te doorbreken en slachtoffers en plegers van seksueel geweld een stem geven.

Actieplan

De tentoonstelling is onderdeel van een groter actieplan van de gemeente Groningen: Gronings offensief tegen seksueel geweld. Het doel van deze actie is om de volgende generatie Groningers op te laten groeien zonder angst en schade van seksueel geweld.

Om dit voor elkaar te krijgen, probeert de gemeente meer bewustwording te creëren bij slachtoffers, omstanders en professionals. Naast de kunstexpositie worden er de komende periode workshops over seksueel misbruik gegeven aan mensen, werkzaam in de kinderopvangsector

en het basisonderwijs. Ook wordt het boek ‘Sam en het niet leuke geheim’ uitgedeeld aan alle scholen in het basisonderwijs.

Praktisch

De expositie ‘Silent Scream’ is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur. Toegang is gratis.

Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt en heb je hulp nodig? Bel 0800-0188 of

chat met het Centrum Seksueel Geweld: www.chatmetcsg.nl.