Gemeente en energiecoöperatie willen samen zes windmolens bouwen bij Roodehaan

Foto: Steppinstars via Pixabay.org

Wethouder Philip Broeksma en Steven van Heuven, voorzitter van de lokale energiecoöperatie MEER-Dorpen, ondertekenden vrijdagochtend een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van zes windmolens bij Roodehaan.

De ondertekening vond plaats in de kerk van Engelbert. Wat het project volgens de gemeente bijzonder maakt, is dat het volledig lokaal is. Zowel de gemeente als de energiecoöperatie hebben gezamenlijk eigenaarschap. Marktpartijen hebben geen invloed op het project. Daardoor krijgen inwoners meer invloed, doordat ze lid kunnen worden van de coöperatie. Daarmee kunnen ze medezeggenschap en mede-eigenaar worden van de geplande windmolens.

Het project is volgens het gemeentebestuur een belangrijke stap in de energietransitie binnen de gemeente. In totaal wil de gemeente 36 Megawatt aan windenergie nodig opwekken om aan haar energie-ambities te voldoen. Met de windmolens in Roodehaan kan daar meteen 20 Megawatt van worden opgewekt. Dit vertaalt zich in een jaarlijkse energieproductie van circa 50 GWh, wat voldoende energie oplevert voor ongeveer het elektriciteitsverbruik van 20.000 van de 125.000 Groninger huishoudens.

De windmolens worden maximaal 154 meter hoog tot de hoogste tip en maximaal 95 meter tot de as. Volgens de gemeente worden kleinere molens te snel onrendabel. De zes windmolens worden in een lijnopstelling geplaatst. De kleur van de windmolens zal naar verwachting wit zijn, omdat dit zo bepaald is in de milieunormen. De gemeente doet extra onderzoek naar vogels en vleermuizen in het gebied. Windmolens krijgen stilstandsregelingen om schade aan dieren te beperken. Ook wordt gekeken naar verlichting en andere veiligheidsmaatregelen.

Er moet nog wel wat water door de zee voordat de windmolens er staan. Er wordt volgend jaar gewerkt aan ecologische en andere milieuonderzoeken. Het is de bedoeling dat er begin 2027 nog een overeenkomst wordt gesloten met omwonenden. Later dat jaar moet ook de gemeenteraad definitief akkoord geven en moeten alle vergunningen worden opgemaakt.

De gemeente berekent vooralsnog dat de planontwikkeling ongeveer 4 miljoen euro kost. Hiervan wordt de helft betaald door MDEC en andere externe bronnen. Het eigen financiële risico van de gemeente is 1,76 miljoen euro. De uiteindelijke bouw van de windmolens kan ruim 30 miljoen euro kosten. Volgens de gemeente kunnen de kosten op termijn worden terugverdiend als het project succesvol wordt uitgevoerd.

De bouw van de windmolens staat met potlood op zijn vroegst ingetekend voor 2029.