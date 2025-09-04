Gemeente doet grondstoffen in de aanbieding bij bedrijven

Foto via Gemeente Groningen

Groningen komt als eerste gemeente in ons land met een online Grondstoffencatalogus. Daarmee worden materialen die de gemeente als afval heeft ingezameld aangeboden aan bedrijven en instellingen.

Het initiatief is bedoeld om het ondernemers makkelijk te maken aan de slag te gaan met producten en productietechnieken op basis van gebruikte materialen. Wethouder Kirsten de Wrede: “In de gemeente Groningen werken we samen aan een toekomst zonder afval, door minder te verspillen, grondstoffen opnieuw te benutten en circulair te produceren. Deze Grondstoffencatalogus helpt ons daar concrete stappen in te zetten.”

Van het in Groningen ingezamelde afval wordt veruit het grootste deel verwerkt tot nieuwe materialen en producten. De gemeente heeft daarover langlopende afspraken met enkele tientallen verwerkende bedrijven. Maar er is ruimte voor nieuwe experimenten. Ondernemers worden uitgedaagd om te grasduinen in de beschikbare ruwe grondstoffen, met de vraag: “Herken jij de grondstof in ons afval?” Om in aanmerking te komen moeten ze wel een plan overleggen met de gemeente.