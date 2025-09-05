Gemeente biedt ingezameld afval aan als ‘grondstoffen’ via online catalogus

Foto: Ellie Burgin via Pexels

De gemeente Groningen biedt vanaf nu, als eerste gemeente in Nederland, ingezameld afval aan via een online Grondstoffencatalogus. Bedrijven en instellingen kunnen de materialen gebruiken om nieuwe producten te maken.

Het grootste deel van het gemeentelijk afval wordt al verwerkt tot nieuwe materialen en producten. Daarvoor heeft de gemeente afspraken met tientallen verwerkende bedrijven. Binnen die afspraken is ruimte om te experimenteren met nieuwe methoden. Dat is dus de Grondstoffencatalogus. De catalogus laat ondernemers zien welke grondstoffen beschikbaar zijn. Op de website staan zeventien soorten materiaal, van autobanden tot tapijt.

De catalogus past volgens het gemeentebestuur binnen haar streven om in 2030 afvalvrij en in 2050 volledig circulair te zijn. Daarom moet in 2030 ook het gebruik van nieuwe (primaire) grondstoffen gehalveerd zijn, vertelt wethouder Circulaire Economie Kirsten de Wrede: “In de gemeente Groningen werken we samen aan een toekomst zonder afval door minder te verspillen, grondstoffen opnieuw te benutten en circulair te produceren. Deze Grondstoffencatalogus helpt om daar concrete stappen in te zetten.”

De grondstoffen zijn niet zomaar op te halen. Bedrijven moeten eerst een plan indienen waarin ze laten zien hoe ze het materiaal willen gebruiken. Voor meer informatie over de Grondstoffencatalogus kijk je hier.