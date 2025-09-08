Gemeente betaalt 2,7 miljoen euro voor oude locatie Holland Casino aan Gedempte Kattendiep

Foto via Ruimte voor Jou (Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen heeft 2,7 miljoen euro betaald voor de voormalige locatie van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep. Dat concludeert DvhN, op basis van het jaarverslag van Holland Casino over 2024.

In 2017 brandde het casino volledig af. Om de activiteiten tijdelijk voort te zetten, werd een pop-up casino geopend bij het Sontplein. De verkoop van de braakliggende locatie liet jaren op zich wachten. Holland Casino wilde eerst zekerheid over een nieuwe vestiging. Groningen bood aanvankelijk een plek aan op Europapark, waar het woon-werkgebied Vief Kwartier wordt ontwikkeld.

Uiteindelijk koos Holland Casino voor Tynaarlo, waar Businesspark Ter Borch beschikbaar kwam. De gemeente wil nu woningen en voorzieningen bouwen op de plek van het voormalige casino. Holland Casino zit nog tijdelijk aan de Roskildeweg en verwacht dat de nieuwe vestiging in Ter Borch in 2028 opent.