Geen treinen naar Meppel vanwege aanrijding

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Meppel moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Vanwege een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk richting Meppel.

De problemen begonnen rond 20.20 uur. Ter hoogte van de Wijsterseweg bij Pesse, nabij Hoogeveen, vond een aanrijding plaats. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Assen en Meppel stilgelegd. Een storingsploeg van ProRail, alsook de hulpdiensten, zijn onderweg. De verwachting is dat de problemen nog de hele avond zullen duren.

Tussen Groningen en Assen rijden wel treinen. Reizigers in de richting van Meppel en verder worden geadviseerd om om te reizen via Leeuwarden.