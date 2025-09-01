Geen drie, maar vier spelers van FC Groningen geselecteerd voor Jong Oranje

Foto FC Groningen. Tygo Land

Bondscoach Michael Reiziger heeft Tygo Land toegevoegd aan de definitieve selectie van Jong Oranje. Daarmee zijn nu vier spelers van FC Groningen geselecteerd voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden. Het is voor Land de eerste keer dat hij in de selectie zit.

De 19-jarige Land wordt op dit moment door FC Groningen gehuurd van PSV. De middenvelder is opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Ezechiel Banzuzi, speler van RB Leipzig.

Naast Land zijn ook FC’ers Thijmen Blokzijl, Jorg Schreuders en Thom van Bergen geselecteerd voor Jong Oranje. Zij strijden in de kwalificatieronde tegen Noorwegen, Bosnië en Herzegovina, Israël en Slovenië. Israël is op dinsdag 9 september de eerste tegenstander op weg naar het EK 2027 in Albanië en Servië. De aftrap van deze wedstrijd is om 17.00 uur in Venlo.