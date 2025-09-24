Geef Wintergoud de kans om te groeien: “We hebben geen aansporing nodig”

Foto: Rieks Oijnhausen

Geef Wintergoud de kans om te groeien. Dat is de boodschap die burgemeester Roelien Kamminga (VVD) woensdagavond afgaf in reactie op twee ingediende moties om de feestdagen in december aantrekkelijker te maken.

Een van de moties was ingediend door Student & Stad. De partij wil het aftelmoment op Oudejaarsavond grootser aanpakken. Volgens de partij verliep de aftelshow van vorig jaar op de Grote Markt chaotisch en was er geen spektakel vanwege de afwezigheid van een professionele licht- en/of vuurwerkshow. Bezoekers vonden daardoor het commerciële vuurwerk in omliggende straten interessanter dan de aftelshow zelf. Olivier van Schagen: “Wat we willen is dat we dit jaar niet dezelfde aftelshow gaan organiseren, maar een volwaardig alternatief met een professionele licht- of vuurwerkshow op de Vismarkt.”

Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Is Student & Stad ermee bekend dat de Vismarkt op deze avond gebruikt wordt door de hulpdiensten?” Van Schagen: “Uit onderzoek blijkt dat deze locatie prima kan. De Grote Markt lijkt, vanwege de aanwezigheid van Wintergoud, niet de meest geschikte plek. Wat wij belangrijk vinden is dat we niet hetzelfde gaan doen. Het was niet goed genoeg. Als het straks in december opnieuw tegenvalt, dan zullen bezoekers bij een derde keer niet meer op komen dagen.”

“Waar komt de angst vandaan dat we hetzelfde gaan doen?”

Femke Folkerts van GroenLinks begrijpt niet waarom er een motie is ingediend: “We zijn al een aantal jaren bezig om een alternatief aftelmoment te realiseren. Ook met het oog op het landelijke vuurwerkverbod dat mogelijk volgend jaar al van kracht kan worden. We zetten daarbij in op de ontwikkeling van Wintergoud. We delen weliswaar de observatie dat het aftelmoment bij de laatste editie beter had gekund. Maar waar komt de angst vandaan dat we straks in december hetzelfde gaan doen? De gemeente heeft zelf immers in de evaluatie ook al aangegeven dat ze dit gesignaleerd hebben en dit pijnpunt erkennen?”

Ook verbazing bij de Partij voor de Dieren. Terence van Zoelen: “Ik begrijp niet waarom er gepleit wordt voor een vuurwerkshow. Studenten hebben zo’n andere kijk op het milieu, en toch pleit de jongste fractie in deze raad voor een vuurwerkshow. Waarom achteruitkijken terwijl we vooruit moeten? Ga voor een mooie lichtshow. Zo’n verzoek zouden wij wel kunnen begrijpen.” Van Schagen: “Mijn partij is altijd tegen een lokaal vuurwerkverbod geweest. Om de simpele reden dat je hier niet op kunt handhaven. Gelukkig komt Den Haag nu met een landelijk vuurwerkverbod waardoor het handhaven makkelijker wordt.”

Van Schagen: “Door dit landelijke vuurwerkverbod kunnen we gaan bouwen aan een nieuwe traditie met een centrale aftelshow. Als partij hebben we niet gezegd dat dit een vuurwerkshow moet zijn. We hebben het als voorbeeld genoemd in de motie. Die vrijheid willen we neerleggen bij het college. Je zou bijvoorbeeld ook een droneshow kunnen organiseren.” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden is het daarmee eens: “Je verwacht een volwaardig feest. Een feest dat wellicht ook als alternatief kan dienen voor het nieuwjaarsfeest dat altijd werd georganiseerd. Mijn fractie heeft het bij de laatste editie met eigen ogen gezien; de aftelshow op de Grote Markt was geen succes.”

Stadspartij 100% voor Groningen wil feest voor alle inwoners

Het is niet het enige voorstel dat op tafel ligt. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen vindt het namelijk belangrijk dat een alternatief voor het afsteken van vuurwerk door alle inwoners van de gemeente beleefd moet kunnen worden. Yaneth Menger: “Inwoners maken zich zorgen. Zij melden zich bij ons, dat ze bang zijn dat ze de feestdagen niet op een leuke manier kunnen vieren. Als volksvertegenwoordiger luister ik hiernaar, en daarom kom ik met deze motie om dit te borgen.” Folkerts van GroenLinks: “Maar we zijn hier toch al jaren mee bezig? We kijken toch al naar een alternatieve invulling, waarbij we voorsorteren op het vuurwerkverbod dat gaat komen?” Menger: “Maar dat ontslaat mij toch niet van de verplichting om maar rustig af te wachten? Onze achterban maakt zich zorgen. Wij denken mee over een alternatieve invulling en daar doen wij een voorstel voor.”

Menger oppert dat een evenement als Dublin Winter Lights wellicht een evenement is dat in Groningen een plek kan krijgen. Dit is een jaarlijks gratis evenement van de Dublin City Council, van november tot januari, dat het centrum van Dublin verlicht met lichtinstallaties, projecties en geluidservaringen op iconische gebouwen, bruggen, bomen en monumenten. “Samen met inwoners kunnen we ideeën inventariseren voor het welslagen van een feestelijke jaarwisseling. Daarbij denken we ook dat het belangrijk is om alternatieven te bieden waarbij alle inwoners deelgenoot kunnen zijn.”

Burgemeester vraagt om geduld

Uiteindelijk worden de beide moties ingetrokken. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD): “Ik waardeer het enthousiasme van de fracties dat uit deze moties blijkt. Als gemeente zijn we volop bezig met het ontwikkelen van een plan als volwaardig alternatief voor als er een vuurwerkverbod wordt ingevoerd. Tegen de Stadspartij wil ik zeggen dat de aansporing die in deze motie schuilgaat, dat wij die niet nodig hebben. Het college staat hier volledig achter. Een alternatief moet zich niet alleen beperken tot de Grote Markt. Wel wil ik aan verwachtingsmanagement doen: wat u vraagt, zal nog niet dit jaar gerealiseerd kunnen worden.”

Diezelfde woorden zegt Kamminga ook tegen Student & Stad: “Ik waardeer de inzet van uw partij om het aftelmoment dynamischer te maken. Maar gun ons de kans om hier wat van te maken. U vraagt of er nog dit jaar een alternatief kan worden aangeboden. De wethouder komt in de laatste maanden met een plan voor de toekomst van Wintergoud. Laten we Wintergoud de kans geven om te groeien, om iedereen hierin mee te nemen. Er zijn verbeterpunten. Die zien wij ook. Wat het aftelmoment betreft, worden er stappen gezet. Wij gaan ons ervoor inzetten om er een mooi feestje van te maken. Maar geef ons die tijd.”