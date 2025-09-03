Gebouwen te kust en te keur tijdens Open Monumentendag

Foto Ecco van Oosterhout. Pepergasthuis

Meer dan tachtig monumentale gebouwen zijn op 13 en 14 september voor iedereen toegankelijk tijdens Open Monumentendag.

Maar er is meer, zoals architectuurwandelingen, fietstochten, een kleurenroute, rondleidingen, mini-colleges, flitslezingen, workshops en muziek. Het thema van dit jaar is ‘De kunst van het kijken’. Het draait om vragen als: wat zie je nu eigenlijk, welke bouwstijlen herken je en welke versieringen zijn er.

Veel kerken, gasthuizen en oude gebouwen zijn geopend. Een van de nieuwe deelnemers is het Rode Weeshuis. Tijdens de kleurenroute kun je zien hoe restauratieschilders hebben gezorgd voor aansprekende voorbeelden van kleurherstel.

Het volledige programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl/groningen.