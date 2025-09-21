Gaslekkage door graafwerkzaamheden op rangeerterrein Onnen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het rangeerterrein van NedTrain aan het Felland in Onnen is zondagavond bij graafwerkzaamheden een gaslekkage ontstaan. Niemand raakte gewond.

De melding van een gaslekkage kwam rond 19.20 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit van de Harense brandweer naar de locatie werd gestuurd. “De brandweerlieden zijn op het terrein op onderzoek uitgegaan,” vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Uiteindelijk bleek dat er door graafwerkzaamheden een gaslek was ontstaan. Het ging om een lekkage met een minimale uitstoot. Ondanks dat onze metingen weinig resultaat gaven, zagen we de lekkage wel visueel.” De brandweer meet gaslucht met een explosiemeter die de concentratie van brandbaar gas in de lucht aangeeft als een percentage van de onderste explosiegrens (LEL). Volgens Walburg was de hoeveelheid LEL beperkt en is er geen gevaar voor de omgeving geweest.

Energiebedrijf Enexis en spoorbeheerder ProRail hebben de lekkage uiteindelijk definitief gedicht. “Vanwege het lek was het treinverkeer op het rangeerterrein stilgelegd. Het reguliere treinverkeer tussen Groningen en Assen bevond zich op enige afstand van het lek en hoefde om die reden niet stilgelegd te worden.”