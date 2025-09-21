Gamers ontmoeten elkaar op LAN-party in Martiniplaza: “Veel positieve reacties”

Foto: Ruben Feiken

Martiniplaza was dit weekend het domein van tientallen gamers. In de grote hal vond de negentiende editie van The Reality plaats, een LAN-party. Volgens Dennis Pestman van de organisatie was de editie een succes.

Dennis, hoe is deze editie verlopen?

“Het ging ontzettend goed, eigenlijk in alle opzichten. Woensdag zijn we begonnen met de opbouw van het evenement. Vorig jaar deden we dit met zeven personen, wat te krap en te beperkt was. Dit keer hadden we 25 personen, waardoor de opbouw voorspoedig verliep. Vrijdagmiddag om 16.00 uur startte de LAN-party en het is hartstikke goed gegaan. De internetverbindingen hebben het gehouden, waardoor we geen aanspraak hoefden te maken op onze back-upfaciliteiten. En we hebben als organisatie louter positieve reacties mogen ontvangen. Kortom, ik ben heel blij.”

Even naar dat moment van vrijdagmiddag. Hoe gaat zoiets dan? Komen gamers in auto’s aanrijden met een desktop (pc) achterin de kofferbak?

“Het is precies zoals je het beschrijft. De auto wordt voor Martiniplaza geparkeerd. Vaak hebben ze hun gamingstoel bij zich, waarop de desktop wordt gezet. Vaak hebben ze ook nog wat andere apparatuur bij zich, zoals een beeldscherm, toetsenbord en koptelefoon. En met behulp van de gamingstoel worden de spullen de hal ingerold. Daar is het een kwestie van opbouwen, installeren en de internetkabel aansluiten op het centrale punt in het midden van de zaal, waarna het feest kon beginnen.”

Foto: Ruben Feiken Foto: Ruben Feiken

Is er veel gegamed?

“Absoluut. Vrijdagavond om 20.00 uur hebben we de verlichting uitgegooid. Dat wil zeggen, de verlichting is toen grotendeels gedimd, waarna het gamen kon beginnen. Maar de LAN-party draaide niet alleen om gamen. Het draaide ook om ontmoeten. We hadden verschillende ruimtes ingericht waar je bijvoorbeeld kon relaxen en waar je spelletjes als sjoelen kon spelen. Hier is veel gebruik van gemaakt. We hadden ruim driehonderd deelnemers en de sfeer was erg leuk en prettig. Ook alle leeftijden waren wel vertegenwoordigd. De oudste deelnemer was bijvoorbeeld in de zeventig. Mijn gevoel zegt dat we iets heel leuks hebben neergezet.”

Afgelopen dinsdag spraken we jou ook. Toen vertelde je dat je hoopte dat er ook ontmoetingen zouden plaatsvinden…

“Dat klopt. In Nederland wordt er veel gegamed. Dat is niet enkel voorbehouden aan tieners en twintigers. Ook mensen in oudere leeftijdsgroepen vinden het bijvoorbeeld prettig om op die manier ontspanning te zoeken. Veel games worden online gespeeld, waarbij je samen met anderen een game beleeft. Vaak gaat het om contacten die langere tijd meegaan, maar waarbij mensen elkaar nooit hebben ontmoet. Hebben er ontmoetingen plaatsgevonden? Jazeker. En dat is fantastisch om te zien. Mijn eigen dochter, die ook meedeed, ontmoette bijvoorbeeld een aantal gamers met wie ze vaak samen speelt. Dat is superleuk.”

Je hoopt qua toekomst dat het evenement gaat groeien, hè?

“Dat zou heel mooi zijn. In de hal zouden we plaats kunnen hebben voor 700 tot 800 gamers. Met die aantallen zouden we het evenement ook goed rendabel kunnen krijgen. Veel van zulke evenementen zijn gecommercialiseerd om het maar betaalbaar te houden. Wij vinden het belangrijk om een huiselijk evenement neer te zetten. We willen niet een zaal die volhangt met allerlei reclame-uitingen. Daarom hebben we ook heel specifiek gekozen voor een thema: ‘Het wilde westen’. Er werden shirts gedragen met dit thema, maar ook de zaal was op die manier ingericht. Daardoor hebben we een prettige sfeer neer willen zetten. Ik noemde al het sjoelen, maar we hadden bijvoorbeeld ook een zeskamp waar een rodeo stier onderdeel van uitmaakte.”

Eigenlijk zeg je het al, de nadruk lag op ontmoeting. En dat gold ook voor het spelen van de games, hè?

“Dat klopt. Een van de spellen die bijvoorbeeld gespeeld werd was ‘Counter-Strike’. Dit is een populaire teamgebaseerde tactische first-person shooter. De finale daarvan werd op het podium gespeeld, waarbij andere deelnemers via beeldschermen bij het podium mee konden kijken. Hoe ging dat dan? In het spel was ook een ‘Combo Master’ aanwezig. Dat is iemand die toezicht houdt. Die als het ware over het speelveld vliegt en alles in de gaten houdt. Wat deze Combo Master zag, werd vertoond op de schermen. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Verschillende gamers gingen er echt voor zitten.”

Foto: Ruben Feiken Foto: Ruben Feiken

Het meekijken met gamers is ook echt iets van de laatste jaren, hè?

“Dat klopt. Veel gamers zijn actief op een platform als ‘Twitch’. Via een dergelijk kanaal kun je dan meekijken. Hoe ziet dat er dan uit? Vaak hebben gamers een camera op zich gericht, die klein in beeld wordt weergegeven. De rest wordt gevuld met de game die gespeeld wordt. Je kijkt dus als het ware mee. En vaak geeft de gamer ook commentaar of uitleg over wat hij of zij doet. Ik ben het met je eens dat dit de laatste jaren is gegroeid.”

Krijgt deze LAN-party een vervolg?

“Jazeker. Sterker nog, de data voor de volgende editie zijn al bekend. Deze vindt plaats op 18, 19 en 20 september 2026. De hoop is dat we volgend jaar wat groter zullen zijn. Dit weekend hebben we met veel mensen gesproken. We denken dat dit een mooi effect gaat hebben. En zelf zullen we hier ook een steentje aan bijdragen. Er is bijvoorbeeld een aftermovie gemaakt waarbij er met drones door de zaal is gevlogen. Deze film willen we de komende maanden inzetten om te laten zien hoe leuk dit is. En daarnaast hebben we dit weekend ons oor ook goed te luister gelegd: wat kan er beter? Hoe zouden we het nog mooier kunnen maken? Ook met die input gaan we aan de slag. Het heeft ons in ieder geval als organisatie veel energie en motivatie gegeven om er volgend jaar weer te staan. En we pakken dan extra uit, want het gaat dan om de twintigste editie.”