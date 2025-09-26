G Town funk releaseparty

Hij lijkt wel gek te zijn op muziek maken, want hij was al eerder bij Oog in de studio om daarover te praten. Begin jaren 90 met wat Nederlandstalig werk. Daarna met de band Hangover paradise in 2018. Misschien dat met de soundmixshow meedoen als David Bowie in 1993 daaraan heeft bijgedragen ? Maar nu dus G Town Funk. Ze hebben op 28 sep. hun cd/ lp releaseparty. Daarom was Henk Brugge bij ons in de studio

.G Town funk is een band waar Henk Brugge zijn eigen werk kan brengen, waar hij in eerdere bands covers bracht.

De band bestaat uit Henk Brugge, Jorma Alkema, Peter Kooi, Reggie van den Steen en Marcel Jasper. Zondag om 14.00 uur is de releaseparty in het Der Aa- theater. Daar zal de band werk van hun eerste album spelen. De CD ligt hier nu. De LP levering duurt jammer genoeg wat langer. Die komen pas eind oktober.

