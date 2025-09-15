G.S.T.C. en de Davis Cup: een goed huwelijk

De Groninger Studenten Tennis Club (G.S.T.C.) en de Davis Cup zijn al sinds 1991 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na het aanmoedigen in Mexico, Spanje, Tsjechië en Italië, waren ze voor het derde jaar op rij weer aanwezig om TeamNL te supporten in Martiniplaza.

De tennisclub is ontstaan in 1932 en is daarmee de oudste studententennisvereniging van Nederland. Sinds 1991 is het aanmoedigen van TeamNL bij de Davis Cup een vaste traditie. Als pionier in het supporten van de Nederlandse tennissers reist G.S.T.C. sindsdien de hele wereld over om hen aan te moedigen. Dit jaar speelde TeamNL voor het derde jaar op rij in Groningen, waar de studenten opnieuw aanwezig waren.

Praeses (voorzitter) van de vereniging, Tijl Zwart keek met goede moed naar de wedstrijden: “wij van G.S.T.C. zijn met om en nabij 120 mensen aanwezig. Een leuk feitje, als Nederland een thuiswedstrijd heeft, mogen ze kiezen waar ze willen spelen. En dit jaar hebben ze weer gekozen voor Groningen, omdat wij er zijn en onze support dus gewoon echt nodig hebben.”

Afgelopen vrijdag en zaterdag speelde het Nederlands Davis Cup-team tegen Argentinië. Het beloofde zwaar te worden voor de Nederlanders, want de Argentijnen waren op papier de favorieten.

Vrijdag: 0-2 achterstand tegen de Argentijnen

Vrijdag stonden twee single wedstrijden op de planning: Jesper de Jong tegen Tomás Etcheverry en Botic van de Zandschulp tegen de Argentijnse kopman Francisco Cerúndolo. Kopman Jesper de Jong kon het tegen de Argentijn niet waarmaken. Hij begon de wedstrijd sterk, maar de Hoofddorper verloor beide sets met 4-6. Van de Zandschulp miste in de eerste set een setpunt en verloor de tiebreak. In de tweede set brak Cerúndolo vroeg, profiteerde van fouten en won met 7-6 (4), 6-1.

Zaterdag: TeamNL verliest dubbelspel en loopt finaletoernooi mis

De eerste wedstrijd van zaterdag gingen de Nederlanders Sander Arends en Botic van de Zandschulp het opnemen tegen Andrés Molténi en Horacio Zeballos. Ze maakte geen schijn van kans en het werd uiteindelijk: 3-6, 5-7. In de drie wedstrijden wist Nederland geen set te winnen. De vierde wedstrijd ging wel door en gaf het publiek in Groningen alsnog reden tot juichen: Jesper de Jong versloeg Francisco Comesana met 6-4, 6-3.