Futsal Groningen: Zaalvoetbalcompetitie voor jeugd moet niveau in noorden opkrikken

Foto: Wesley Ferwerda. PKC'83/Team Amoeri - FC Marlene 2.

Een zaalvoetbalcompetitie voor de jeugd gaat komende zondag van start. Het is een initiatief van Futsal Groningen, FC Groningen en de KNVB.

Trainer en voorzitter Monty Albadawi van Futsal Groningen kondigde in april dit jaar bij OOG Radio niet alleen aan dat Futsal Groningen zich los maakte van PKC’83, maar ook dat de club een goede jeugdopleiding wil opzetten. Albadawi vindt het verschil in niveau van het zaalvoetbal met het westen en het zuiden van het land veel te hoog. Een jeugdopleiding in het noorden, die er sinds het verdwijnen van Leekster Eagles niet meer is, moet hier verandering in brengen.

Voordelen

“Ik heb een gesprek gehad met FC Groningen en die zag de voordelen van zo’n competitie”, aldus Albadawi. “Ook de KNVB zag de plannen zitten en zo is er een driehoeksopzet gekomen”. Volgens de drie partijen is het goed voor de ontwikkeling van de techniek van de jonge voetballers. “De ruimtes in de zaal zijn kleiner en het gaat veel sneller”, zegt Albadawi.

Alle wedstrijden in Europapark

“We hebben amateurclubs benaderd en we starten met een mini competitie in het najaar met O-13 en O-14 teams”, vervolgt Albadawi. “De competities gaan zondag van start en alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal Europapark. Dat is ook de thuishaven van Futsal Groningen”.

Negen clubs doen mee verdeeld over twee competities, waaronder twee teams van FC Groningen, één van GRC Groningen en één van Helpman. De overige inbreng komt van Winsum, Grijpskerk, Actief, Asser Boys, FC Assen en LTC.

Uitnodigen

“We doen als Futsal Groningen bewust eerst niet mee”, aldus Albadawi. “We gaan in eerste instantie als uitvoerders optreden. We gaan dit half jaar de jeugd beoordelen en uitnodigen om bij ons te spelen. Ze kunnen dan op het veld gewoon bij hun eigen club blijven spelen. We vinden het heel mooi dat dit is gelukt”.

Senioren

De senioren trappen vanavond (vrijdag) al af. Futsal Groningen 1 moet naar Den Bosch voor het eredivisieduel tegen FCK De Hommel. Het tweede team, dat in de eerste divisie acteert, speelt thuis tegen ZVV Urk.

De eredivisie voor vrouwen, waarin Drs. Vijfje speelt, begint volgende week vrijdag. De Groninger studentes ontvangen dan bekerwinnaar OS Lusitanos uit Amsterdam.