Futsal Groningen start in eredivisie met kleine nederlaag

Futsal Groningen heeft de eerste wedstrijd in de eredivisie zaalvoetbal verloren. In Den Bosch was FCK De Hommel vrijdagavond met 3-2 te sterk.

Na een 1-0 ruststand kwam De Hommel op een 2-0 voorsprong. Moes Albadawi tekende voor de 2-1. Vlak voor tijd kwamen de Brabanders op 3-1. Direct daarna maakte Albadawi de 3-2.

Trainer Monty Albadawi noemde het een nederlaag met perspectief: “Het geluk was niet aan onze zijde. We hadden minimaal een gelijkspel verdiend. Wij hebben de grootste en meeste kansen gehad”.

“Verliezen is altijd zuur”, vervolgt Albadawi. “Maar met zes nieuwe jongens erbij hebben we goed voetbal laten zien. Met de energie en vechtlust die we hebben getoond gaan die punten zeker wel komen”. Volgende week speelt Futsal Groningen thuis tegen Eindhoven.

Beloften

Het beloftenteam van Futsal Groningen debuteerde in de eerste divisie A en ging in sporthal Europapark hard onderuit. Na een 3-0 ruststand won ZVV Urk met 7-1.