Fracties in gemeenteraad willen plan B voor jeugdzorg: “We willen niet afwachten”

Verschillende politieke partijen in de Groningse gemeenteraad eisen inzicht in alternatieve scenario’s, mocht Jeugdbescherming Noord (JBN) niet aan de eisen voor certificering blijven voldoen. De partijen uiten hun zorgen over het blijven pompen van geld in een systeem dat volgens hen niet werkt.

“Jeugdzorg staat deze periode hoog op de politieke agenda, en dat is en blijft belangrijk,” vertelt raadslid Mirjam Gietema van D66. “Sinds 24 juli van dit jaar staat JBN officieel onder verscherpt toezicht van de inspectie. Wij als fractie blijven alarmerende signalen ontvangen van jongeren, ouders en jeugdbeschermers. Het creëren van veiligheid heeft nu absolute prioriteit. Uit berichtgeving van het NJI blijkt dat jeugdbescherming in het hele land onder druk staat en er een andere koers nodig is. Wij zijn ontzettend bezorgd over de huidige situatie, met name in Groningen. We willen de rapporten van de inspectie en de resultaten van het verbeterplan van JBN niet afwachten.”

Samen met de fracties van ChristenUnie, Partij voor het Noorden, VVD en Student & Stad hebben de partijen schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ze reageren met name op een eerdere reactie van het college van maart dit jaar over de problemen bij JBN. “Het college schreef toen dat er mogelijke scenario’s worden uitgewerkt voor de situatie dat in de komende periode blijkt dat JBN niet tijdig aan de eisen kan voldoen,” aldus Gietema. “Daarop besloten ze JBN/VTG met extra middelen te ondersteunen. Wij constateren dat de tekortkomingen en de problemen bij JBN al jaren bekend zijn. Het verbeterplan is gericht op het herstellen van een systeem dat niet meer aansluit bij de behoefte van jongeren, ouders en jeugdbeschermers. We willen nu al meer inzicht in de uitwerking van de verschillende scenario’s en weten wat het moment is om te kiezen voor een ander scenario dan JBN met extra geld te blijven redden.”

Problemen bij JBN

De problemen bij Jeugdbescherming Noord spelen al langer. Vorig jaar december verloor de organisatie haar permanente certificaat. Sindsdien opereert de organisatie onder een tijdelijk certificaat, waarover deze maand opnieuw wordt geoordeeld. Zonder certificaat mag de organisatie geen hulp verlenen. In het verleden overkwam dit de Zeeuwse organisatie Briedis Jeugdbeschermers. In juli werd bekend dat JBN onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. Dit gebeurt in zeventig procent van de gevallen niet. Verder blijkt dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.

JBN werkt hard aan een oplossing en erkent dat de hulp beter moet. Er is een herstelplan gemaakt dat inzet op het aannemen van extra mensen. Dit werpt zijn vruchten af: in vergelijking met het begin van dit jaar zijn er tien extra jeugdbeschermers actief. JBN houdt ook rekening met het slechtste scenario: mocht de organisatie de certificering verliezen, dan liggen er plannen klaar waarbij kinderen en jongeren bij een andere organisatie hulp moeten krijgen.

Tijdelijke opnamestop

Gietema is er niet gerust op en wil van het college weten of er ook is overwogen een tijdelijke opnamestop in te stellen. “Wij willen van het college weten of ze dit ook een noodzakelijke maatregel vinden als uit de audit van de inspectie in augustus blijkt dat er geen verbeteringen te zien zijn. En wat gaat er gebeuren als er een opnamestop wordt ingevoerd? Is er al contact geweest met andere instellingen?”

Vanwege de situatie hebben de fracties van de Stadspartij 100% voor Groningen, de PVV en twee fracties uit Assen een meldpunt gestart. Daar heeft D66 ook oren naar. Zij willen van het college weten of er een onafhankelijk meldpunt moet komen. “Er zitten nu veel kinderen, jongeren en ouders bij JBN. Ook jeugdbeschermers zijn slachtoffer van deze situatie. Is voor de betrokkenen duidelijk waar zij met hun zorgen, klachten en signalen terechtkunnen?” In een recent rapport stelde de inspectie dat een van de oorzaken voor de problemen in de jeugdzorg ook bij de gemeenten ligt. “Jeugdzorgwerkers zijn veelal veel tijd kwijt aan het zoeken naar passende hulp en overleg met gemeentes hierover,” zo staat in het rapport van juli 2025. De partijen willen weten of het college deze conclusies onderschrijft en zo ja, hoe het college verbetering wil aanbrengen.

De antwoorden op de schriftelijke vragen worden binnen enkele weken verwacht.