Fracties blijven ongerust over Jeugdbescherming Noord, ondanks teruggegeven certificaat: “Wij maken ons zorgen”

Dat Jeugdbescherming Noord (JBN) haar certificaat heeft teruggekregen en aan het werk kan blijven, is voor de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen geen verrassing. Wel blijft de partij zich grote zorgen maken en zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

“Dat dit zou gebeuren, daar hadden we al stevig rekening mee gehouden,” vertelt Yaneth Menger, die ook namens de fractie van de PVV en de Assense fracties Leefbaar Assen en Lijst van Brakel spreekt. Deze partijen zetten afgelopen zomer gezamenlijk een meldpunt op voor mensen die vastlopen bij JBN. “Alle signalen die we de afgelopen periode ontvingen, waren in het belang van JBN om deze organisatie overeind te houden. Als het certificaat was afgepakt, dan hadden gezinnen ondergebracht moeten worden bij andere instellingen. Daarom waren wij uitgegaan van het scenario waarbij het certificaat teruggegeven zou worden of dat het tijdelijke certificaat verlengd zou worden tot januari, de periode waarin de organisatie onder verscherpt toezicht blijft staan.”

Het Keurmerkinstituut (KMI) liet dinsdag weten dat JBN nu voldoet aan de normen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat betekent dat de organisatie de vereiste processen en organisatorische afspraken op orde heeft. Volgens KMI-directeur Sara van den Broek gaat het hierbij om procesmatige normen, niet om een toets op de kwaliteit van de zorg zelf.

Kinderen en jongeren krijgen niet op tijd de hulp die ze nodig hebben

De problemen bij Jeugdbescherming Noord spelen al langer. Vorig jaar december verloor de organisatie haar permanente certificaat. In juli werd bekend dat JBN onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. Dit gebeurt in zeventig procent van de gevallen niet. Verder blijkt dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.

“Bij deze organisatie is het systeem door en door verrot”

Dat er nu gekozen is om het certificaat terug te geven, is volgens Menger niet de juiste stap: “De gezondste en beste werkwijze is om een nieuwe instelling op te tuigen. Om deze onder te brengen bij professionals waarbij ouders veel meer inspraak krijgen. Dat JBN nu het certificaat terugkrijgt, wil zeggen dat het de processen op orde heeft. We hebben het niet over de kwaliteit. We hebben het over een organisatie waarvan het systeem door en door verrot is. Daar moet je iets nieuws voor optuigen, en dat is nu precies waar men niet aan wil. Het komt op mij over als ‘wat de boer niet kent, dat vreet hij niet’.”

Menger maakt zich zorgen: “JBN is een herstelplan aangegaan. Maar ondanks dat dit herstelplan draait, stromen bij ons meldpunt de meldingen binnen. We hebben op dit moment 114 meldingen ontvangen. Dat is waar ik mij zorgen over maak, maar ik maak mij ook zorgen over de nieuwe jeugdbeschermers. Om de problemen op te lossen zijn nieuwe jeugdbeschermers ingevlogen die bij JBN gedetacheerd zijn. Vaak zijn het zzp’ers. Ons bereiken berichten dat de contracten van deze mensen deze week aflopen. Op zo’n moment ga ik een optelsom maken, en dan kom ik tot een vervelende uitkomst. Daarom ga ik de wethouder verschillende vragen voorleggen. Ik wil weten of het verhaal rond deze contracten klopt. Daarnaast zijn de mensen die ingevlogen zijn elders weggehaald. Men is aan het schuiven geweest. Waar je iets weghaalt, daar ontstaat een gat. Wat zijn de consequenties van dit beleid?”

“We blijven hier bovenop zitten”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. “Dit dossier is allang nog niet klaar. Ergens wekt het de indruk dat het certificaat is teruggegeven en dat we nu weer door kunnen. Maar dat ben ik niet van plan. Onder JBN vallen bijvoorbeeld Veilig Thuis en de Jeugdreclassering. Het heeft zoveel verschillende zijtakken. Kijk, dat het certificaat terug is, dat is natuurlijk mooi nieuws. Maar er is de afgelopen jaren zoveel misgegaan, waarbij de kwaliteit van de zorg ondermaats was. Het KMI heeft getoetst op processen. Wij kijken naar de kwaliteit. We hebben het over situaties waar jongeren in verkeren. Hele schrijnende situaties. Onze fracties blijven hier bovenop zitten.”

